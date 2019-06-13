ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

13 червня Порєбрік News: Путін погрожує Україні '' відновленням відносин ''

351Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", звинувативши минулу українську владу в "особливій любові" до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян "братніми народами".

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив Путін.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляціяПорєбрік News
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини