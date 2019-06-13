13 червня Порєбрік News: Путін погрожує Україні '' відновленням відносин ''351Читати матеріал російською
Глава Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин з українськими елітами".
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", звинувативши минулу українську владу в "особливій любові" до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян "братніми народами".
"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами", - заявив Путін.
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