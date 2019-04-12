12 квітня: в Міжнародний день польоту людини в космос Маск запустив чергову ракету

Міжнародний день польоту людини в космос – свято, яке встановлено 7 квітня 2011 року ООН на честь 50-ї річниці польоту людини у космос. 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі "Восток" з космодрому "Байконур" вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі, який тривав 108 хвилин.

Спочатку ніхто не планував грандіозної зустрічі Гагаріна в Москві. Усе вирішив в останню мить Микита Хрущов. За словами Сергія Хрущова, сина радянського генсека: "Він почав з того, що подзвонив міністрові оборони маршалові Малиновському і сказав: „Він у вас старший лейтенант. Треба його терміново підвищити у званні“. Малиновський сказав, досить неохоче, що дасть Гагаріну звання капітана. На що Микита Сергійович розсердився: „Якого капітана? Ви йому хоч майора дайте“. Малиновський довго не погоджувався, але Хрущов наполіг на своєму, і цього ж дня Гагарін став майором".

Потім Хрущов подзвонив у Кремль і зажадав, щоб Гагаріну підготували гідну зустріч. За Гагаріним прилетів Іл-18, а на підльоті до Москви до літака приєднався почесний ескорт винищувачів МіГів. Літак прилетів в аеропорт Внуково, там Гагаріна чекав грандіозний прийом.

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