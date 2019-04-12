12 квітня: огляд останніх новин

12 квітня: огляд останніх новин68Читати матеріал російською
Петро Порошенко і Володимир Зеленський влаштували перепалку у прямому ефірі.
Марія Захарова накинулась на Францію через Україну.
МВС зробило жорстке попередження про дебати на НСК "Олімпійський".
Засновника WikiLeaks залишили під вартою: йому загрожує до 5-ти років в'язниці.
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість третього саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Ілон Маск здійснив історичний запуск ракети.
Перший ізраїльський місяцехід розбився, сідаючи на супутник Землі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".