12 квітня: огляд останніх новин

Петро Порошенко і Володимир Зеленський влаштували перепалку у прямому ефірі.

Марія Захарова накинулась на Францію через Україну.

МВС зробило жорстке попередження про дебати на НСК "Олімпійський".

Засновника WikiLeaks залишили під вартою: йому загрожує до 5-ти років в'язниці.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість третього саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Ілон Маск здійснив історичний запуск ракети.

Перший ізраїльський місяцехід розбився, сідаючи на супутник Землі.

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