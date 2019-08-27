12 грн за кілограм картоплі до кінця року: прогнози екперта

Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко прокоментував динаміку дешевшання картоплі в Україні.

Один із факторів зниження ціни аналітики називають те, що українці почали збирати врожай цього продукту, а іншим фактором вважають імпорт картоплі із сусідньої Білорусії. Аналітики уточнюють, що іще попереднього тижня ціни на українську картоплю було найвищими в регіоні, однак до кінця тижня ціни на картоплю в Україні стали нижчими, ніж навіть у сусідній Польщі. Також свою роль зіграли свята, які призвели до відкладеного попиту та відповідно збільшення пропозиції. В середньому за період свят картопля подешевшала на 2-2,5 гривні.

Експерт зазначив, що врожай цього року в Україні був рекордним, проте картопля цього року не вродила. Картопля була єдиним продуктом з харчового кошику, який не зростав дуже швидкими темпами у минулому. Експерт заявив, що найближчим часом сильних змін у ціні не буде, ціна, за його оцінками, може знизитись до 12-13 грн за кілограм картоплі.

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