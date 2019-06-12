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12 червня Поребрик News: Сурков, в очікуванні відставки, розповів, де в Україні буде проходити лінія фронту

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Відставка помічника президента РФ і так званого куратора "ДНР" і "ЛНР" Владислава Суркова все ще розглядається Володимиром Путіним.

За даними інсайдерів, заява про звільнення лежить у столі президента, як і вже підписаний указ про призначення замість Суркова екс-посла Росії в Білорусі Михайла Бабича, пише "Інформаційний спротив".

Сурков вже був позбавлений частини повноважень після заміни вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка на Дениса Пушиліна. Креатуру Суркова, Олега Говоруна, звільнили з посади начальника управління президента Росії з прикордонної співпраці (зокрема і з окупованим Донбасом). Замість нього був призначений Олексій Філатов, який входить до близького оточення Путіна.

"Переведення Філатова на донбаський напрямок збігся з рішенням Путіна про "паспортизацію" мешканців невизнаних республік Донбасу, з ентузіазмом підтриманим і Сурковим, який назвав це "виконанням боргу перед російськомовними", – уточнили в проекті "Інформаційний спротив".

Це призначення розв'язало боротьбу за владу в курируванні терористів між ГРУ, яке представляли Сурков і його люди, і ФСБ, вихідцем із якої є Філатов.

Нині Сурков, за даними обізнаних джерел, намагається "виторгувати" у Путіна продовження своїх повноважень у курируванні терористів.

"Він запропонував йому дуже цікаві ідеї щодо України у вигляді якоїсь "нової стратегії". І вибори до Верховної Ради повинні стати в цій стратегії однією з найважливіших основ. Виходить, що Сурков хоче переконати Путіна, що вже до кінця літа в Україні буде парламент, цілком прийнятний для Москви", – уточнили в "ІС".

За інформацією проекту, Україна може чекати погіршення ситуації не тільки на Донбасі, але і в державі загалом.

"Країну будуть розколювати питанням подвійного громадянства і федералізації. Загалом, лінія російсько-українського фронту з Донбасу переміститься вже в Київ", – припустили в "Інформаційному спротиві".

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