111 років Степану Бандері: у містах України пройшли акції

У середу, 1 січня, в Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Марш почався близько 18:00 у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Подія транслювалася в мережі.

Організаторами "Маршу честі, гідності та свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.

Увечері напередодні події правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі української столиці. За порядком стежили копи і військовослужбовці Національної гвардії.

"Відповідно до раніше поданої заявки, в центрі столиці заплановано проведення заходу з масовою участю громадян.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції", – повідомили в поліції Києва.

Загалом марш зібрав кілька тисяч націоналістів, передає УП. Колону очолили "свободівці" Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Андрій Мохник.

Учасники попрямували до будівлі КМДА, де було призначено віче. Ходу супроводжував оркестр.

Учасники вигукували: "Степану Бандері тричі слава, слава, слава" і "Наша земля – наші герої".

Зазначимо, російські пропагандисти отримали ексклюзивні фото з факельної ходи на честь дня народження лідера ОУН.

Після завершення події поліцейські відзвітували, що правопорушень не було зафіксовано.

"У ній (факельній ході) взяло участь близько 1000 громадян. 250 правоохоронців забезпечували публічну безпеку і порядок", – йдеться в повідомленні МВС.

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