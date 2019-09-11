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11 вересня • оновлено в 22:19
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11 вересня у США вшановують пам'ять загиблих від терактів

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Жителі США, а також користувачі мережі у всьому світі вшанували у вівторок, 11 вересня, пам'ять жертв терактів, які сталися у центрі Нью-Йорка цього ж дня 18 років тому.

Користувачі мережі публікують пости, у яких діляться моторошними фотографіями та спогадами про дні трагедії.

Як відомо, 11 вересня 2001 року 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки. Два з них терористи спрямували в хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, після чого так звані "вежі-близнюки" впали, забравши життя тисяч людей. Ще один влетів у будівлю Пентагону. Четвертий літак розбився у Пенсільванії.

У результаті терактів загинули до трьох тисяч людей, більшість із них — під час падіння веж Всесвітнього торгового центру.

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