11 січня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

11 січня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют109Читати матеріал російською
У Києві сильні морози протримаються до 12 січня, проте суха погода зміниться значними опадами. Також очікується посилення вітру. 11 січня прогнозується -10 ... -12 вночі і -8 ... -10 вдень. На інших територіях країни в різних областях очікується мороз, снігопади, дощі, хуртовини і ожеледь.
Гривня продовжує здавати позиції.
Геомагнітні збурення - на рівні слабких показників.
Огляд новин спорту.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".