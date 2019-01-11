11 січня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

У Києві сильні морози протримаються до 12 січня, проте суха погода зміниться значними опадами. Також очікується посилення вітру. 11 січня прогнозується -10 ... -12 вночі і -8 ... -10 вдень. На інших територіях країни в різних областях очікується мороз, снігопади, дощі, хуртовини і ожеледь.

Гривня продовжує здавати позиції.

Геомагнітні збурення - на рівні слабких показників.

Огляд новин спорту.

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