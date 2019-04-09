11 друзів Путіна: чию підтримку отримав господар Крмеля

Після анексії Криму та агресії на Донбасі, в світі не залишилося жодного демократичної держави, яке б зробило хоча б моральну підтримку президенту Росії. Та й дуже багато країн, які назвати "демократичними" не виходить навіть з найбільшою натяжкою, не поспішають визнавати його плаву на окуповані українські території.

І все ж, крім економічного партнерства, є на карті світу держави, які за "три скоринки хліба" зі столу господаря Кремля, готові визнати що завгодно.

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