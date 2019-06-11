11 червня: інформаційні підсумки дня

Кадрові ротації

Нові призначення від президента Зеленського. Очільником Служби зовнішньої розвідки він призначив Владислава Бухарєва - народного депутата від "Батьківщини". Про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка. Бухарєв мав чин генерала-лейтенанта податкової міліції. З 2014 р. був першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. По тому - пішов у депутати. Окрім цього, Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки та п'ятьох начальників обласних управлінь відомства. На Банковій кажуть, що звільнені керівники регіональних управлінь "відзначилися в негативному плані у явищах, які пов’язані з контрабандою". Президент також запропонував призначити Вадима Пристайка главою Міністерства закордонних справ - замість Павла Клімкіна - та вніс до Верховної Ради подання на призначення. Нагадаємо, Пристайка раніше називали головним претендентом на посаду глави МЗС, проте він був призначений заступником глави адміністрації президента. Вадим Пристайко – кар’єрний дипломат. Міжнародними справами опікується з 1994 року.

І сьогодні ж президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. За словами Руслана Рябошапки, це - керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. На сайті президента вже є укази про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів ОДА. Їх будуть виконувати заступники звільнених або відсторонених керівників. Окрім того, Зеленський збирається внести у Верховну раду подання на звільнення генпрокурора Юрія Луценка, як "члена старої команди".

Коли вибори?

Увага українців сьогодні прикута до Конституційного суду. Він має визначити, коли обиратимуть новий парламент - влітку чи вже восени? 62 народні депутати вважають рішення Президента Зеленського розпустити Верховну Раду незаконним. Президент твердить протилежне - мовляв, коаліції не існує з 2016 року, а відтак - пора з мандатами на вихід. Коли ж чекати на доленосне рішення у сюжеті нашої журналістки Інни Мазуркевич.

Смертельний вогонь

У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси та порушили два кримінальні провадження - за статтями "умисне вбивство" та "порушення вимог пожежної безпеки". За попередніми висновками рятувальників, загоряння сталося через вогонь, занесений до будівлі. Джерело загоряння знайшли у приміщенні для сушіння білизни. Серед загиблих там — медсестра та пʼятеро пацієнтів. Ще шістьох госпіталізували, одна людина — у важкому стані через отруєння чадним газом. Більше - у нашому матеріалі.

Позов України проти Росії

Україна навела свої аргументи у слуханнях щодо її позову проти Росії у міжнародному Гаазькому трибуналі. Заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль у своїй промові пояснила - Москва порушує Конвенцію ООН з морського права, а також права людини в анексованому Криму. Веде незаконне будівництво Керченського мосту. А ще захопила у полон українських моряків та краде в України енергоресурси.

Філарет заявив, що не приймає Томос

Почесний патріарх Філарет не приймає Томос та скликає на 20 червня собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков. Каже ЦИТУЮ Україні не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Нагадаю, Україна отримала Томос про автокефалію 5 січня 2019 р. в Стамбулі.

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