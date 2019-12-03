100 способів запропонувати партнеру секс: поради від ООН

В рамках кампанії "16 днів проти ґендерного насильства", яку щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводить представництво ООН в Україні, було запропоновано українцям 100 варіантів питань, за допомогою яких можна запропонувати зайнятися сексом.

Крім найбільш очевидного "Займемось сексом?", пропонуються досить неочевидні метафори: "Поставимо голочку на твою платівочку заради гарної музики?", "Поснідаємо голими?", "Попестимо твій ноутбук моєю флешкою сьогодні?", "Може, тойво?" і ще понад 90 інших варіантів.

Необхідність пояснювати, що потрібно обовʼязково запитувати згоди партнера перед сексом, обґрунтована тим, що в Україні досі існує стереотип, що секс — це подружній обовʼязок, і зґвалтування всередині сімʼї в принципі не існує, пише theБабель.

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