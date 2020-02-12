100% глядачів шоу "Бурчук Live" виступили проти подачі води в Крим

Глядачі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" у прямому етері висловилися із приводу можливого продажу питної води до незаконно окупованого Росією українського Криму.

Жоден із глядачів, які зателефонували у студію не висловився за подачу води.

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