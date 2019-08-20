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10% за корупціонера в Україні, 25% в США та до 2 млн доларів у Південній Кореї

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Адвокат Ігор Нігієвич прокоментував ініціативу президента Зеенського про запровадження 10% винагороди громадянам за допомогу у викритті корупціонерів.

Експерт зазначив, що подібна схема використовується у багатьох країнах світу. Але він наголосив. що, впроваджуючи її в Україні, потрібно обов'язково зважати на ментальність українців. Нігієвич заявив, що у світі по-різному виховують громадську думку та мужність, щодо повідомлень про корупційні випадки.

Наприклад, за європейською моделлю, викривання корупції - це обов'язок кожного свідомого громадянина, які на додачу заохочуються матеріально та морально. Так, за словами експерта, викривач може запросто отримати звання "людина року".

У Сполучених штатах використовується матеріальна модель заохочення у вигляді 15, а іноді навіть і 25% від суми хабара, а у Південні Кореї за повідомлення про корупційні порушення громадянин може отримати до 2 млн доларів.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Ігор Нігієвич
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