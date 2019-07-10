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10 липня Поребрик News: Інтерв'ю друга Зеленського довів Скабееву до нападу люті

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва різко відреагувала на інтерв'ю українського шоумена, лідера "Квартал 95" Євгена Кошового.

У програмі на росТБ обговорювалася пропозиція українця відправити президента РФ Володимира Путіна і Скабєєву у капсулі на Марс.

"Я не хочу його (Путіна. – Ред.) бачити. Я хочу, щоб він полетів в космос на х*р ... Зателефонувати (Ілону) Маску і сказати: зроби капсулу для Путіна. І все. Досвідос. Путіна туди посадити, Скабєєву... Не знаю, хто там ще каже, що "їх там немає". От всіх цих посадити в одну капсулу, назвати її "Шпроти", бл*дь, і – фіть! – на Місяць або на Марс. Ось це буде поїздка!" – розповів шоумен у інтерв'ю.

При цьому Кошовий зазначив, що Путіна і Скабєєву треба відправити в космос в один кінець: "One way ticket thirty seconds to Mars".

Від такого різкого висловлювання Скабєєву буквально почало трусити, вона стиснула губи, щоб угамувати тремтіння. Пропагандистка стискала руки і поправляла рукави. При цьому замість неї говорив її чоловік і співведучий Євген Попов. Скабєєва лише згадала, що Кошовий – це та людина, яку цілував президент України Володимир Зеленський. Потім слово у студії взяв гість програми, і тему розмови було змінено.

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