10 червня: огляд останніх новин спорту

Історичний фінал Лігі націй: Збірна Португалії перемогла Нідерланди.

Команда з села під Києвом вийшла до УПЛ.

"Севілья" зацікавилась Циганковим.

"Генк" запропонував 3 млн євро за перехід Олександра Караваєва.

В "Реалі" вирішили подальшу долю Луніна.

Український футболіст підписав контракт з російським клубом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся