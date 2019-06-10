10 червня: огляд останніх новин спорту

10 червня: огляд останніх новин спорту53Читати матеріал російською
Історичний фінал Лігі націй: Збірна Португалії перемогла Нідерланди.
Команда з села під Києвом вийшла до УПЛ.
"Севілья" зацікавилась Циганковим.
"Генк" запропонував 3 млн євро за перехід Олександра Караваєва.
В "Реалі" вирішили подальшу долю Луніна.
Український футболіст підписав контракт з російським клубом.
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