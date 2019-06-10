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10 червня: огляд останніх новин спорту

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Історичний фінал Лігі націй: Збірна Португалії перемогла Нідерланди.

Команда з села під Києвом вийшла до УПЛ.

"Севілья" зацікавилась Циганковим.

"Генк" запропонував 3 млн євро за перехід Олександра Караваєва.

В "Реалі" вирішили подальшу долю Луніна.

Український футболіст підписав контракт з російським клубом.

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