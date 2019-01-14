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1 січня стартувала програма ''Муніципальна  няня''

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Мінсоцполітики заохочує молодих мам не засиджуватися вдома, а виходити на роботу раніше. Усе для того, аби не втрачати кваліфікацію. Обіцяють - витрати на няню частково відшкодують в рамках ініціативи "Муніципальна няня". Програма стартувала з першого січня. От тільки досі не відомо, як працюватиме механізм відшкодування і які документи мають надати батьки.

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