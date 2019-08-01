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1 серпня Поребрик News: Росія горить, дим може накрити Москву

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Дим масштабних лісових пожеж на території Сибіру (Росія) вже досяг Монголії й огорнув столицю країни Улан-Батор.

Сам вогонь поширюється досить швидко, і, за словами екологів, якщо над Сибіром пройде антициклон, заграва добереться до Москви. Відзначається, що станом на 31 липня пожежі в РФ спостерігаються в 11 регіонах, у 5 уже ввели надзвичайний стан. Загалом вогонь охопив територію понад 3 млн гектарів. Найбільше постраждала Якутія – там зафіксували 166 осередків займання. Загасити полум'я намагаються 3 тисячі рятувальників, стихійному лиху присвоїли найвищий рівень небезпеки. При цьому, як наголошують журналісти, гасити вогонь взялися не одразу. Спочатку тамтешні чиновники порахували це економічно недоцільним і вирішили почекати дощу.

Навіть президент США Дональд Трамп увечері 31 липня неочікувано подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну і запропонував допомогу в боротьбі з природними пожежами в Сибіру. Але Путін подякував Трампу "за настільки уважне ставлення, пропозицію про допомогу й підтримку" і запевнив, що російська сторона за необхідності ним скористається.

Раніше Путін вирішив відправити військовослужбовців для допомоги у гасінні масштабних пожеж у Сибіру, чим викликав хвилю обурення в мережі.

Якщо коротко підсумувати останні події, то:

  • У російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки й прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі.

  • Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

  • Дональд Трамп офіційно пропонував Путіну допомогу, але президент РФ відмовився

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