1 квітня Порєбрік News: Зеленський не оцінив підтримку Охлабистіна і Пореченкова

1 квітня Порєбрік News: Зеленський не оцінив підтримку Охлабистіна і Пореченкова191Читати матеріал російською
Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський назвав "ідіотами" російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, які недавно записали провокаційне відео в його підтримку.
Ролик викликав здивування у коміка. "Ідіоти. Навіщо вони це взагалі зробили?" — цитує його слова "УП".
Зеленський висловив упевненість, що актори могли піти на таку провокацію заради грошей.
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