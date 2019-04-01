1 квітня Порєбрік News: Зеленський не оцінив підтримку Охлабистіна і Пореченкова

Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський назвав "ідіотами" російських акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, які недавно записали провокаційне відео в його підтримку.

Ролик викликав здивування у коміка. "Ідіоти. Навіщо вони це взагалі зробили?" — цитує його слова "УП".

Зеленський висловив упевненість, що актори могли піти на таку провокацію заради грошей.

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