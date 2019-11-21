Цінні особисті речі моряків просто вкрали: адвокат про повернення кораблів з російського полону

Адвокат Микола Полозов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував повернення українських кораблів та моряків на Батьківщину.

"Практично відразу після захоплення кораблів, ще взимку, було демонтовано з кораблів радіонавігацію, радіокерування, вивезені всі артилерійські боєприпаси, вилучена особиста стрілецька зброя моряків, а також їх документи і такі предмети, як телефони, комп'ютери, дискові накопичувачі. Зараз ці всі предмети також є речовими доказами, щодо їх проводились експертизи, за російськими законами долю речових доказів у кінцевому рахунку визначає суд при винесенні підсумкового вироку. Але до цього моменту на стадії попереднього розслідування слідчий вправі своєю постановою виключити ці предмети з числа речових доказів. Частина особистих речей морякам була повернута, а деякі речі пропали. Наприклад, цінні речі під час затримання. Ми їх навіть не знайшли в числі речових доказів. Це окрема історія, ми будемо розбиратися, за яких обставин ці речі були загублені і викрадені", - заявив адвокат.

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