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19 листопада • оновлено в 13:02
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Щодня на Донбасі хтось вбитий або поранений: Мирослав Гай

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Ветеран АТО Мирослав Гай у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував повідомлення щодо атаки безпілотника на Донбасі.

"Мені повідомлення про використання безпілотного апарату з гранатою прийшло ще вчора. Більш того, я знаю, що були суперечки, і дехто з військового керівництва намагався подати це як начебто просто граната вибухнула. Але є вже достатня кількість свідчень, у тому числі від Оксани Корчинської, Юрія Бутусова, вони спілкувалися з бійцями. Там швидше за все була диверсія з використанням безпілотного апарату. Я не знаю, саморобного чи ні. Зазвичай такі невеликі диверсії з використанням гранат роблять не серійні безпілотники, а саморобні. Але однозначно, це диверсія з боку російських військ", - заявив Гай.

Він зазначив, що всім відомо про обстріли в Петровському, в Золотому на ділянці розведення, в Авдіївці по житловим кварталами.

"Вони взяли вектор на примирення з Росією і повернення України до Росії, фактично. Вони хочуть дружити, торгувати, вони не хочуть війни. Вони прийшли на риториці того, що в Україні була якась партія війни, Порошенко, який хоче війни, вони це втовкмачували електорату українському, всім, хто за них голосував, говорили - це олігархи хочуть війни. Зараз вони прийшли, війна чомусь не припинилася, хоча Порошенко і Турчинов не при владі, Полторака прибрали, Муженко з ганьбою усунули, коли він був на міжнародній зустрічі. А тепер вони прийшли і раптово війна не закінчується, немає чарівної палички. Виявляється, винна Росія, виявляється, Путін не йде на прямі переговори, бреше і сміється Зеленському в обличчя, говорить, що вони нікого не контролюють. При цьому гумконвоі з Росії йдуть, снаряди продовжують поставлятися по залізниці", - заявив Гай.

Він додав, що влада тепер здивована, тим що їм Путін каже відводити війська, вони відводять, думають, може тепер станеться диво, а дива не відбувається.

"Відповідно, це або наївність або державна зрада. Я в наївність давно вже не вірю. Пояснювати своєму електорату вони тепер не можуть, і вони вирішили просто мовчати - немає обстрілів, закрили очі, у нас мир. При цьому у нас кожен день хтось гине або поранений", - зазначив ветеран АТО.

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