Корупційну складову з отримання водійського посвідчення виключили: народний депутат

Народний депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV прокоментував нові правили отримання посвідчень для водіїв.

"Це дуже гарна ініціатива. Ми вийшли з нею, щоб спростити життя водіям. Нові посвідчення водія будуть електронними, їх не можна буде забути вдома. Із техпаспортом такий варіант теж пропрацьовується, а із посвідченням водія вже навіть пропрацьовується варіант, коли інспектору можна буде показати посвідчення з екрану свого смартфону. Також спрощується процедура складання іспитів на отримання посвідчення. Можна буде обирати, чи вчитися самостійно, чи ходити до водійської школи. Зараз корупційна складова зі школами виключається, але сам іспит контролюватиметься більш жорстко", - заявив Крейденко.

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