Україна серед топ-країн, які не виконують рішення Європейського суду: юрист

Експерт з питань права Денис Ярославський у прямому етері ObozTV прокоментував рішення суду, згідно до якого Україну зобов'язали виплатити 3,6 тисячі євро Нелі Штепі.

"Існує міжнародна конвенція, згідно до якої країни домовились між собою виконувати певні норми, які виконуються всіма учасниками цієї конвенції. Штепа скаржилась у ЄСПЛ щодо того, що порушувались її права. Суд виніс рішення щодо того, що вона занадто довго знаходилась під вартою. Більше того, Україна з 2017-2018 року вийшла в лідери по невиконанню умов конвенції. Тобто рішення щодо Штепи не єдине. Таких рішень у 2017 році, якщо я не помиляюсь, було більше 12 тисяч. Європейський суд об'єднав подібні рішення у одне рішення, він назвав їх типовими і направив до комітету міністрів Ради Європи. Тому що Україна не виконує подібні рішення", - заявив Ярославський.

Він висловив сумніви із приводу того, чи буде виконане дане рішення ЄСПЛ в Україні.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!