Поліграф Дубинського можна сприймати виключно як шоу: голова колегії поліграфологів

Голова колегії поліграфологів України Віталій Шаповалов у прямому ефірі ObozTV заявив, що вчорашній поліграф Дубинського можна сприймати виключно як шоу.

"Процедура була повністю порушена. Якщо у поліграфолога є відповідна підготовка, то обдурити поліграф – а саме поліграфолога – дуже непросте завдання. Якщо в ході дослідження використовувалися валідні методики, які застосовуються у світі, і сама процедура відповідає міжнародним стандартам, то ймовірність обману поліграфолога буде знижена до мінімуму", – заявив він.

Він зазначив, що вже багато років працює з поліграфом, і дуже добре розбирається у методології.

"Я не готовий обдурити поліграф. Знати методологію – ще не означає, що я добре зможу обдурити поліграфолога. Щоб бути ефективним у цьому, потрібно проходити спеціальні тренінги. Можливо, в якихось закритих структурах це проводиться. Але так, щоб якимось чином це швидко зробити – я в цьому дуже сумніваюся, – заявив Шаповалов.

За його словами, від поліграфолога залежить все. Детектор, сам прилад – це лише реєстратор.

"Я голова колегії поліграфологів України, і звичайно, ми це обговорюємо (вчорашню трансляцію з Дубинським - ред.), Тому що це нас стосується і в якомусь сенсі ставить під загрозу нашу професію. Тому що те, що було зроблено вчора – там було порушено все, що тільки можна порушити. Дослідження у прямому етері – не є етичними і правильними. У нашій державі якісь стандарти ще не сформовані. А наприклад в Американській асоціації поліграфологів є стандарт практики, у якому зазначено, що такі публічні дослідження не можуть бути доказовими. Вони використовуються тільки для шоу. І на цьому крапка "- прокоментував Шаповалов.

Також експерт заявив, що організація самої процедури також була повністю порушена.

"Це стосується і яким чином люди перебували у кімнаті, і було дуже багато різних, наприклад, звуків і т.п. Ну це прямий етер. Там було дуже багато моментів, які могли впливати на психологічні прояви", - зазначив він.

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