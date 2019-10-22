Ситуація вкрай заплутана і небезпечна: дипломат про зустріч Путіна та Ердогана

Директор Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський у прямому етері ObozTV прокоментував майбутні перемовини Ердогана та Путіна.

"Ситуація надзвичайно заплутана. З одного боку, для Туреччини створення курдського анклаву уздовж свого кордону з Сирією є абсолютно неприйнятною ситуацією. Саме тому Ердоган із такою рішучістю здійснює військову операцію, розуміючи, що це викличе дуже погану реакцію в світі, що і сталося, особливо з боку США і Євросоюзу. А з іншого боку, у нього немає виходу, тому що більше 40 років курди ведуть боротьбу проти турецької держави, це безперервний тероризм і з цим треба щось робити, а коли як не зараз ", - зазначив Корсун кий.

"Що стосується Росії, то вона зараз потрапила у дуже складну ситуацію. З одного боку, вони дуже щільно підтримують Асада, і саме завдяки втручанню РФ він втримався при владі. З іншого боку, вони діяли разом у трикутнику Росія-Іран-Туреччина для того, щоб, з одного боку, перемогти Ісламську державу, а з іншого - підтримати Асада. Але сьогодні їх шляхи розходяться, тому що для Туреччини Асад не партнер і не союзник, вони раніше розглядали його взагалі як ворога, у якого треба забрати владу, і сьогодні вони можуть змиритися з ним, але не з курдами. Тому скоріше за все шукатимуть шляхи, щоб дати можливість курдам вийти з території, яку атакують турки. Цей вакуум швидше за все буде заповнений сирійськими або російськими військами. Ані Ердоган, ані Путін не хочуть прямого зіткнення між своїми арміями. Ситуація надзвичайно заплутана", - заявив дипломат.

Зрештою це може закінчитися черговою хвилею біженців, які завдадуть ще один серйозний удар по ЄС і за інтересами західного світу, додав він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!