Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

З'явився рейтинг найбільш дружніх міст: на якому місці Київ

1.5т Читати матеріал російською

Київ увійшов до топ-50 рейтингу найбільш дружніх міст на планеті.

"Ви могли б і не подумати, що Київ потрапить в рейтинг найбільш дружніх міст світу, але він все-таки тут. Люди тут не відразу стають вашими найкращими друзями, але молоде покоління особливо привітно до незнайомців", - написали на туристичному порталі Big 7 Travel про українську столицю, яка зайняла 45 позицію.

З'явився рейтинг найбільш дружніх міст: на якому місці Київ

Для складання списку експерти опитали 1,5-мільйонну аудиторію порталу не про туристичні переваги міст, а про те, як налаштовані місцеві жителі до гостей, наскільки готові допомагати орієнтуватися в місті і відкриті до контакту з незнайомцями.

Новини
Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

Перший рядок рейтингу зайняв канадський Ванкувер. "Ванкувер займає перше місце завдяки своїм надзвичайно доброзичливим жителям. У місті є дивовижне мультикультурне співтовариство, яке об'єднується, щоб відвідувачі завжди відчували себе як вдома. Місцеві жителі швидко пропонують допомогу туристам, а атмосфера громади робить спілкування в Ванкувері простим", - пишуть про переможця .

Ванкувер

Ванкувер

Друге місце дісталося Куала-Лумпур, а третє - Брюгге.

Куала Лумпур

Куала Лумпур

Брюгге

Брюгге

Київ у рейтингу випередив: в'єтнамський Хошимін, Берлін, Касабланку, Рим і Нью-Йорк, які зайняли місця з 46-го по 50-е.

Київ

Київ

Рим

Рим

Хошимін

Хошимін

Берлін

Берлін

Нью Йорк

Нью Йорк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ увійшов до топ-20 найбільш доступних студентських міст світу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего ж так скромно умолчали, что Москва в этом рейтинге на 36 месте? И это при том, что Москва один из самых жестких российских городов. В других городах народ куда как и доброжелательнее, и открытее.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Kirlackaj Viola, А на хрена нам это знать? Мы (в большинстве своем) ни видеть вас ни слышать о вас не хотим
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...