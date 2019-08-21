З'явився рейтинг найбільш дружніх міст: на якому місці Київ

Київ увійшов до топ-50 рейтингу найбільш дружніх міст на планеті.

"Ви могли б і не подумати, що Київ потрапить в рейтинг найбільш дружніх міст світу, але він все-таки тут. Люди тут не відразу стають вашими найкращими друзями, але молоде покоління особливо привітно до незнайомців", - написали на туристичному порталі Big 7 Travel про українську столицю, яка зайняла 45 позицію.

Для складання списку експерти опитали 1,5-мільйонну аудиторію порталу не про туристичні переваги міст, а про те, як налаштовані місцеві жителі до гостей, наскільки готові допомагати орієнтуватися в місті і відкриті до контакту з незнайомцями.

Перший рядок рейтингу зайняв канадський Ванкувер. "Ванкувер займає перше місце завдяки своїм надзвичайно доброзичливим жителям. У місті є дивовижне мультикультурне співтовариство, яке об'єднується, щоб відвідувачі завжди відчували себе як вдома. Місцеві жителі швидко пропонують допомогу туристам, а атмосфера громади робить спілкування в Ванкувері простим", - пишуть про переможця .

Ванкувер

Друге місце дісталося Куала-Лумпур, а третє - Брюгге.

Куала Лумпур

Брюгге

Київ у рейтингу випередив: в'єтнамський Хошимін, Берлін, Касабланку, Рим і Нью-Йорк, які зайняли місця з 46-го по 50-е.

Київ

Рим

Хошимін

Берлін

Нью Йорк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ увійшов до топ-20 найбільш доступних студентських міст світу.

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