Жінка переплутала літаки і замість Іспанії прилетіла в Україну

Пасажирка лоукоста Ryanair, що прямувала з Великобританії в Іспанію, помилково сіла не на той літак і прилетіла в Україну.

Як написала 30-річна Інка Фільова у Facebook, вона купила квиток на рейс до Валенсії з аеропорту Лондон-Станстед і мала відлетіти о 07:10 18 жовтня, але опинилась у Києві.

"Чи хтось помилявся рейсом і опинявся за межами ЄС, навіть не знаючи цього?" – спитала вона.

У розмові з британським таблоїдом Daily Star жінка розповіла, що зовсім не зрозуміла, як їй дозволили пройти на інший літак. Замість виходу на посадку №44 Фільова помилково прийшла до виходу №54. Але співробітники, які сканували її посадковий талон, не помітили, що пасажирка прямує до іншої країни. У самому літаку теж не помітили помилки.

"Вони перевірили мій квиток кілька разів. І я навіть запитала у літаку, о котрій я прибуду до Валенсії – вони сказали мені, що через 2 год 15 хв", – розказала жінка.

Вона проспала весь політ і лише після посадки помітила написи українською мовою та поліцейських, які, за її словами, "мали інший вигляд".

Фільова додала, що найгірше в цій ситуації те, що в Києві немає офісу Ryanair, тому потрібен був час, щоб розібратись.

Ніч пасажирка провела в готелі неподалік від аеропорту "Бориспіль". Вона повинна повернутися до Британії 19 жовтня по обіді, а наступного дня вилетіти до Валенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні та листопаді 2020 року Ryanair дозволив міняти квитки і не платити штраф.