Землю накриє вулканічна зима: у США попередили про швидку катастрофу

Американські вчені попередили про страшні наслідки виверження гігантського вулкана, розташованого в Єллоустонському національному парку.

Востаннє він прокидався понад 640 тисяч років тому. Супервулкан може принести кліматичну катастрофу, передає Business Insider.

За побоюванням геологів, його виверження може викликати тривалу вулканічну зиму, протягом якої температура нижньої атмосфери глобально впаде, а людство не зможе вирощувати рослини на Землі, тому їжі стане занадто мало для кількості людей, що проживають на планеті.

Так, за всю історію Єллоустонський вулкан вивергався три рази. Вперше більше 2 мільйонів років тому, в результаті чого розпалися гірські хребти, а чверть Північної Америки накрила хвиля попелу.

Наступні рази були не такими сильними, проте привели до утворення широковідомої кальдери (величезної круглої западини).

Оскільки періодичність вивержень раніше становила близько 600 років, дослідники припускають, що небезпека чекає людство вже в найближчі роки. "Нам слід сісти і подумати", – попередили в NASA.

Згідно з оцінками ООН, виверження може залишити Землю з достатнім запасом продовольства рівно на 74 дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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