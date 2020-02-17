Земля в найдрібніших деталях: Google Earth додала 1000 неймовірних фото планети

Сервіс Google Earth View поповнився більш ніж 1000 новими знімками поверхні планети Земля. Тепер їхня загальна кількість становить близько 2500 фотографій.

Про це повідомив співробітник проєкту Earth View Гопал Шах в блозі компанії. За його словами, модернізовані зображення оптимізовані для сучасних екранів з високою роздільною здатністю (всі фото дивіться нижче).

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"Дозвіл кожного знімка доходить до 4K, при цьому кольори стали яскравішими та контрастними. Чого тільки варті парк Йеллоустоун і округ Хаіль в Саудівській Аравії", – сказав Гопал Шах.

Багамські острови

Провінція Град, Саудівська Аравія

Нанга, Австралія

Єгипет

Острови Туамоту

Зазначається, що проєкт Earth View заснований компанією Google у 2001 році. Щоб постійно поповнювати колекцію новими зображеннями, Google співпрацює з німецькою компанією програмного забезпечення Ubilabs. Разом їм вдалося відсканувати 36000000 квадратних супутникових знімків та отримати оригінальні зображення планети.

Єллоустонський національний парк в Сполучених Штатах

Крим

Муніципалітет Каасуїтсуп, Гренландія

Крим

Крим

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