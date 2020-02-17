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17 лютого • оновлено в 11:47
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Земля в найдрібніших деталях: Google Earth додала 1000 неймовірних фото планети

1.2т
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Сервіс Google Earth View поповнився більш ніж 1000 новими знімками поверхні планети Земля. Тепер їхня загальна кількість становить близько 2500 фотографій.

Про це повідомив співробітник проєкту Earth View Гопал Шах в блозі компанії. За його словами, модернізовані зображення оптимізовані для сучасних екранів з високою роздільною здатністю (всі фото дивіться нижче).

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Солоні ставки в затоці Сан-Франциско

"Дозвіл кожного знімка доходить до 4K, при цьому кольори стали яскравішими та контрастними. Чого тільки варті парк Йеллоустоун і округ Хаіль в Саудівській Аравії", – сказав Гопал Шах.

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Зазначається, що проєкт Earth View заснований компанією Google у 2001 році. Щоб постійно поповнювати колекцію новими зображеннями, Google співпрацює з німецькою компанією програмного забезпечення Ubilabs. Разом їм вдалося відсканувати 36000000 квадратних супутникових знімків та отримати оригінальні зображення планети.

Єллоустонський національний парк в Сполучених Штатах

Єллоустонський національний парк в Сполучених Штатах

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Крим

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Автор
Крістіна Долматова
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