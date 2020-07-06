Затриманих у Греції українців можуть повернути за рахунок авіакомпаній – МЗС

Повернення 17 громадян України, затриманих у Греції, може відбутися у вівторок, 7 липня, рейсами авіакомпаній Wizz Air і Ryanair.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заступниця начальника управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Олена Ялова. "Ми очікуємо підтвердження цієї інформації", – додала вона.

"Зараз вирішується питання, щоб переліт був здійснений за рахунок авіакомпаній, але цю інформацію нам також повинні підтвердити", – уточнила вона.

Коментуючи скарги українців на неприйнятні умови утримання в Греції, Ялова наголосила: "Це не стосується ставлення до наших громадян. Всі, кому було відмовлено у в'їзді, перебувають у зазначеному приміщенні".

Як писав OBOZREVATEL, 5 липня в аеропорту Афін були затримані 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва. Українці провели ніч у поліцейському відділку, який був схожий на СІЗО. У приміщенні із ґратами на вікнах люди спали на ліжках без матраців, а у вбиральні не було мила і туалетного паперу.