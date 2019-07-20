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За два метри від прірви: популярний в Україні курорт сповзає у море. Фоти і відео

1.6т Читати матеріал російською

Популярна база відпочинку "Металург" в селі Новокостянтинівка (Тубале) Приазовського району (Запорізька область) виявилася в буквальному сенсі на краю прірви.

Дорогу до неї відділяє від багатометрового обриву усього кілька кроків, пише "РИА Мелітополь". "Люди ходять буквально у двох метрах від прірви і ситуація з кожним днем погіршується", – розповіло видання. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місцеві жителі надали кілька знімків, на яких видно, що море вимило величезний шматок берега.

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Обвал біля бази відпочинку "Металург"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

"РІА Мелітополь"

Виною тому, кажуть екологи, моли, збудовані на березі бази. На кадрах видно, що берег продовжує активно руйнуватися і знаходиться на ньому по-справжньому небезпечно, наступний обвал може статися в будь-який момент.

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

"РІА Мелітополь"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

"РІА Мелітополь"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

"РІА Мелітополь"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

Обвал біля бази відпочинку "Металург"

"РІА Мелітополь"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина.

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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Украина сползает в море.Мощные фото и видео"- Обоз, не теряй стиль.
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Сало Уронил
Сало Уронил
за то моря будет больше
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