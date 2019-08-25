Стрибнули й опинилися в лікарні: як уберегти себе від сюрпризів під час відпочинку

Часто українці під час відпочинку забувають про елементарні правила безпеки.

В результаті абсолютно непідготовлені починають займатися дайвінгом, або ж ідуть підкорювати гірські вершини. Інші стрибають із парашутом чи скачуть на конях тощо.

Як провести відпочинок із користю і не травмуватися – в матеріалі OBOZREVATEL.

Смертельні стрибки

На знаменитому "Буковелі" нещодавно сталася трагедія. Двоє туристів, хлопець і дівчина, під час стрибка роуп-джампінгу зірвалися і впали на бетонну доріжку. З численними травмами їх відвезли до лікарні. Причина падіння – обірвався трос.

З цієї вишки стрибала молода пара СТБ

Зараз потерпілий 26-річний хлопець перебуває в реанімації Івано-Франківської обласної лікарні. У нього забій головного мозку. А 21-річна дівчина – у лікарні в Яремче. Роботу атракціону зупинили, а власник дає свідчення в поліції.

І це не єдиний випадок, коли під час екстремальних стрибків люди травмуються, а іноді й гинуть.

Жахливий випадок трапився декілька років тому. У Кам'янець-Подільському під час джампінгу загинула молода журналістка Юлія Зайцева. Туристи приїхали на найвищий міст "Лань, що біжить" над річкою Смотрич. Всі стрибали по черзі, Юля була найлегшою з усіх, всього 47 кг. Під час її стрибка еластична мотузка обірвалася, і дівчина впала в річку. Вона захлинулася.

Міст "Лань, що біжить" Думська

Впали з підйомника

Часто українці травмуються на зимовому відпочинку в горах. Так, цієї зими під час новорічних свят на Драгобраті на підйомнику "Вершина Карпат" двоє туристів випали з крісла. Як повідомила Ганна Самородова, вони зі знайомим сіли в крісло підйомника. "Сідаємо, опускаємо ту залізяку, яка тримає і лижі, і борд, проїжджаємо метрів 15-20, і вона виривається з кріплень і летить донизу. Разом із нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом із залізякою. Люди поряд у шоці, ми не менше", – зазначила вона.

Деталі, які відвалюються від крісел, звалюють в купу біля підйомника facebook.com Анни Самородовой

За словами Анни, співробітники підйомника спочатку сказали, що "так, розкрутилося, але нічого, буває". Потім їм говорили, що вони занадто сильно натиснули на цю металеву частину чи зачепили лижами сніг. Водночас подібні випадки вже були на цьому підйомнику: якось мама з донькою впали на середині шляху і їм довелося самостійно повертатися по глибокому снігу.

Туриста знайшли мертвим

Жахливий випадок трапився на початку січня на Закарпатті. Там заблукали туристи, один із них загинув. Відбулося це перед Різдвом. Жителі Києва займалися фрірайдом на вершині гори Гимба. Йшов сильний сніг, тож видимість була поганою. Люди втратили орієнтири. Не дивлячись на те, що рятувальники порадили їм рухатися у бік села, чоловіки пішли в сторону вершини гори.

Опівночі рятувальники знайшли двох туристів, а третій не зміг рухатися і залишився чекати допомоги. Його тіло виявили тільки наступного дня.

Рятувальна операція в горах ДСНС

До роботи в горах були залучені десятки рятувальників ДСНС

Ще двоє туристів заблукали того ж дня на тій же горі Гимба. Одного знайшли рятувальники, а другий, проблукавши в горах багато годин, натрапив на сторожку лісника й у такий спосіб врятувався.

Забирає на матрацах у відкрите море

Нещодавно в Бердянську на Азовському морі туристку на матраці мало не віднесло у відкрите море. Дивом їй вдалося врятуватися. Як з'ясувалося, під час шторму вона вирішила поплавати на матраці. Вітер і бічна течія підхопили її і з великою швидкістю понесли вздовж коси. В результаті жінка пропливла декілька кілометрів, а врятувало її тільки те, що матрац винесло у відкрите море, де вода була спокійнішою. І вона встигла дістатися до берега сама.

А ось 17-річного жителя Дніпра 31 липня бердянським рятувальникам довелося наздоганяти на човні. Його вже винесло в море на 300 м від берега. А незадовго до цього в Кирилівці 61-річного чоловіка на надувному матраці віднесло від берега аж на 2,5 км.

Рятувальна операція на Азовському морі ДСНС

Майте план і аварійний запас

Ігор Молодан, автор книг із виживання, каже, що в багатьох випадках краще, щоб люди не вживали алкоголь. "Часто до травм призводить елементарне недотримання правил поведінки. Занадто багато вип'ють, потім втручаються в різні ситуації", – вважає він.

Що стосується походів в гори, ліс, катання на лижах, то Ігор каже, що потрібно мати в голові план А і план Б. "Ось я іду в гори в Карпатах і у мене в голові вже є схема маршруту. Можна орієнтуватися за компасом, зірками, сонцем. Я, наприклад, знаю, що на південному сході від мене розташований населений пункт. Ви завжди повинні розуміти, де ви перебуваєте щодо якихось орієнтирів. Тут підйомник чи лінія траси, а праворуч під кутом 30 градусів – населений пункт, туди нам і треба рухатися", – розповідає фахівець із виживання.

Вирушаючи в гори, майте план А і план Б Hotels Bukovel

Так само він радить завжди в походи або для катання в горах взяти з собою аварійний запас. Це може бути запальничка, набір теплого одягу, наприклад, додаткові шкарпетки тощо. Також із собою потрібно мати ніж, додаткову флягу води.

Раджу уникати екстриму

Туристичний агент Віктор Шамко каже, що завжди своїм клієнтам радить уникати екстремальних видів відпочинку.

"Я часто відправляю людей у гори, або на турбази, де є різні екстремальні стрибки, катання на конях, походи в гори і подібні розваги. Перше, що раджу: якщо ви не спортсмен, не потрібно випробовувати долю і стрибати з усілякими страхувальними мотузками або намагатися стати скелелазом. Добре, якщо це закінчиться тільки гіпсом", – говорить він.

Якщо не вмієш, то краще не стрибай icg-extreme.team

На думку Шамка, якщо ви хочете навчитися їздити на конях, то для початку просто поспостерігайте, як поводяться коні на цій турбазі, які у них конюхи. Якщо конячка спокійна, і людина поряд із нею професійна, тоді можна.

"Тому що приїжджають на відпочинок, трохи вип’ють, і йдуть розважатися. Тварини не люблять запаху алкоголю. Та й власник коня може бути недосвідченим, у результаті впадете, отримаєте перелом. А у мене був випадок, коли група пішла в похід до лісу. Серед них виявився якийсь турист, котрий вважав себе професійним провідником. Рятувальників вони не попередили, як це потрібно. Добре, що на базі були в курсі про похід і до вечора почали бити на сполох, що люди не повернулися. Навіть гадки не мали, в яку сторону вони пішли. Виявилося, заблукали, вийшли десь за 10 від кілометрів бази вже вночі", – згадує Віктор.

Вирушаючи в похід в гори чи ліс, попередьте рятувальників куди йдете fitnessguide.pro

Що стосується зимових катань у горах, то турагент попереджає – якщо ви погано катаєтеся й у вас немає досвіду, то не варто лізти на небезпечні траси. "І в будь-якому випадку, якщо ви йдете в гори, завжди попереджайте рятувальників, куди саме направляєтеся і коли повернетеся. Тому що шукати вас доведеться все одно їм. І було б непогано вміти хоч якось орієнтуватися в горах, особливо в погану погоду", – говорить агент.

За його словами, часто через алкоголь люди втрачають пильність і шукають гострих пригод. "То вони на повітряній кулі вирішили покататися і мало не впали, то на квадроциклах самі без інструктора. Ну, а плавання на надувних матрацах у морі – це щороку відбувається. Задрімав на п'ять хвилин, і ти вже далеко від берега. Гребти сил не вистачає, сам повернутися не здатен. Не можете за собою встежити, не беріть матрац, спіть на березі", – вважає Віктор.

Катання на повітряній кулі теж може бути небезпечним aerostat.club

Також Шамко не радить займатися дайвінгом новачкам. "Повірте, що в Єгипті або Туреччині немає нормальних інструкторів, які насправді навчать вас дайвінгу. Там можна отримати і бракований кисневий балон. А відповідати за вас ніхто не буде, якщо щось трапиться", – попереджає турагент.

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