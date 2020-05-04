Першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть найбільш залежні від пляжного туризму Греція, Італія і Туреччина.

Такий прогноз озвучив політолог Дмитро Абзалов у коментарі агентству "Прайм".

На його думку, саме ці держави намагатимуться повернути туристів якомога раніше, проте результат залежатиме від рішень країн, в яких проживають потенційні відпочивальники.

Які країни першими відкриються для туристів: експерт дав прогноз travel.tochka.net

Абзалов уточнив, що відкриття масових туристичних напрямків відбудеться не раніше літа, при цьому процес буде поступовим, і на нього вплине успішність боротьби з пандемією.

Експерт також спрогнозував, що відновлення туризму в Південну Америку та Африку відбудеться ще нескоро через слабку медицину на цих континентах. А туристичний потік у США, за його словами, відновиться не раніше за осінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

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