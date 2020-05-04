Головна Новини
4 травня • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Які країни першими відкриються для туристів: експерт дав прогноз

9.2т
Читати матеріал російською

Першими країнами, які зважаться відкрити кордони для туристів після пандемії коронавірусу, стануть найбільш залежні від пляжного туризму Греція, Італія і Туреччина.

Такий прогноз озвучив політолог Дмитро Абзалов у коментарі агентству "Прайм".

На його думку, саме ці держави намагатимуться повернути туристів якомога раніше, проте результат залежатиме від рішень країн, в яких проживають потенційні відпочивальники.

Які країни першими відкриються для туристів: експерт дав прогноз

Які країни першими відкриються для туристів: експерт дав прогноз

travel.tochka.net

Абзалов уточнив, що відкриття масових туристичних напрямків відбудеться не раніше літа, при цьому процес буде поступовим, і на нього вплине успішність боротьби з пандемією.

Експерт також спрогнозував, що відновлення туризму в Південну Америку та Африку відбудеться ще нескоро через слабку медицину на цих континентах. А туристичний потік у США, за його словами, відновиться не раніше за осінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel

Коронавірус. Найважливіше

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги