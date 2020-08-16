Як заощадити на путівці в Туреччину і Єгипет: озвучена порада

Купувати тури в Туреччину і Єгипет слід заздалегідь – за 1-3 місяці до дати поїздки.

Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Я б рекомендував планувати відпочинок заздалегідь, принаймні, на 1-2-3 місяці вперед. В такому випадку можна виграти в ціні, тому що ми бачимо, що ціни піднімаються", – пояснив він.

Говорячи про безпеку відпочинку на популярних курортах в зв'язку з пандемією коронавірусу, експерт запевнив, що "все досить добре організовано і безпечно".

"Плануйте подорожі, не переживайте. Всі готелі проходять сертифікацію, все контролюється, тому що ніякій країні не потрібні спалахи вірусу через приїжджих туристів", – додав Дереза.

Він також зауважив, що, оскільки коронавірус "завтра нікуди не дінеться", слід навчитися жити в таких умовах, "впровадити його як зовнішній фактор в наше повсякденне життя" і жити повноцінним життям.

Як писав OBOZREVATEL, на найпопулярнішому курорті Єгипту – Шарм-еш-Шейху – ввели нові правила для відпочиваючих в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу.