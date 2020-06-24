Україна відновлює міжнародне авіасплучення, тож не зайвим буде поділитись власним досвідом та моїх подруг, аби допомогти уникнути допущених помилок.

Для того, щоб зберегти власний час, нервові клітини та гроші дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Перевіряйте інформацію про відновлення перельотів та умови пропуску туристів на інтернет ресурсах країни, яку хочете відвідати.

Купуйти квитки безпосередньо у авіаперевізника без посередників.

Дотримуйтесь запланованого маршруту.

Порада перша — посткарантинна — перевіряйте інформацію в країні призначення. Перш ніж купувати квиток в омріяному напрямку — перегляньте сайти локальних авіаперевізників. Це допоможе передбачити реальний стан справ.

Порада №2. Купуйте квитки безпосередньо в авіакомпанії, послугами якої плануєте скористатись.

Звісно іноді зручніше придбати квиток у мобільному додатку банка, карткою якого плануєте розрахуватись.

1.2 Якщо Ви маєте складний переліт надайте перевагу компанії, яка є локальною для країни призначення або стиковки. Так, у разі винекнення будь-яких питань Ви гарантовано отримаєте підтримку.

Квитки часто можна знайти навіть дешевше за офіційного перевізника на сайті дешевих мандрівок таких як momondo. Проте саме з купівлею через сайти партнери часто трапляються випадки продажу oversale.

Так авіакомпанії справді продають квитків більше аніж місць у літаку, враховуючи статистику, за якою незначна частина пасажирів змінює плани в останню мить та не доїзжає летовища. Саме тому приїздити в аеропорт навіть маючи квиток на літак слід завчасно. Якщо ви пройшли реєстрацію на рейс та отримали електронний посадковий талон з вказаним місцем можете розслабитись. Хоча у мене були випадки, коли цей талон замінювали співробітники в останню мить, зокрема, через зміну моделі літака, що виконує рейс.

Гірше коли при реєстрації система замість місця видала Вам напис StendBY.

Що таке StendBY? Це означає, що Ви стали щасливим власником зайвого квитка у випадку коли квитків продано більше, аніж місць на борту літака.

Приклад 1. Якось я опинились зайвою на своєму рейсі (добігла в останню мить на реєстрацію), проте квиток купували на офіційному сайті авіаперевізника. Так я не вилетіла вчасно, проте компанія мені безкоштовно замінила квиток на наступний рейс та компенсувала вартість квитка за виключенням аеропортових зборів на власну спеціальну дебетову карту (мова про Австрійські Авіалінії). Моя подорож тривала на кілька годин довше проте обійшлась у дві третини дешевше.

Приклад 2. При купівлі квитка через акційний сайт посередника, за тих же умов, до пункту призначення я була доставлена, а от компенсація вже не надавалась.

Розчарування чи можливість економії?

Напис на посадковому талоні StendBY означає, що стався продаж зайвих квитків і Ви зможете вилетіти тільки, якщо хтось не з’явится з попередньо зареєстрованих пасажирів. При цьому Ви можете стати добровільним волонтером на рейсі. А це що таке? Уявімо зайвих квитків продано 3, а вивільнилось лише одне чи 2 місця. Хтось має не полетіти. Більшість авіакомпаній заохочують пасажирів добровільно згодитись на відкладення вильоту за матеріальну компенсацію. Це і називають волонтерством.

Примітка: цього літа приїздити заздалегідь варто також через посилиний контроль, та температурний скринінг, а також нових правил посадки у літак. Частина авіакомпаній повідомили, що запускатимуть подорожуючих у літак виключно відповідно до закріплених місць на борту таким чином, аби спочатку сідали останні пасажири, розміщені у хвостовій частині, та повз тих, хто вже зайняв своє місце вже ніхто не проходив. Така послідовна розсадка звісно триватиме довше.

Порада №3. Суворо дотримуйтесь запланованого маршруту подорожі за наявності стиковок.

Заплановано складний маршрут? Подбайте про посадкові талони на всю подорож заздалегідь та не порушуйе послідовність запланованої мандрівки.

2.1 У вас може не вистачити часу на реєстрацію адже вона може бути завершена за годину чи ба більше до вильоту і Ви просто можете залишитись з квитком та без талону у внутрішній транзитній зоні аеропорту і Вас принципові німці/австрійці просто не пустять у літак, навіть якщо Ви з квитком стоєте поруч. Мала таку оказію.

2.2 Ніколи не порушуйте послідовність перельотів. Про це часто забувають, коли перший рейс міжнародний, а другий внутрішній.

Так прилетівши у столицю та маючи довгу стиковку Ви можете захотіти відвідати центр міста, а потім спізнитись на літак. Якщо Ви купували квитки економ-класу з пропущенням одного ланцюга буде відмінена уся подальша мадрівка, включаючи зворотній квиток. Навіть, якщо виникає спокуса погуляти довше, а потім сісти на потяг та дістатись свого готелю — мчіть в аеропорт аби не купувати зворотні квитки повторно та за завищеною вартістю.

Увага! Будьте втричі зібраніші якщо мандруете у день затемнення! Якось я вийшла з будівлі подивитись на небо та спізнилась спершу на стиковочний літак, а потім на останній потяг.

2.3 Затримується Ваш перший рейс? Не розраховуйте, що наступний літак зачекає. Мчить щосили, просіть допомоги у співробітників летовища. Зазвичай вони самі відкривають пришвидшений коридор, але іноді про таку допомогу варто попросити. Зрештою, якщо час прильоту Вашого літака униможливлює продовження подорожі запланованим рейсом, авіаперевізник має замінити Ваш квиток на наступний без доплат та надати Вам їжу та готель безкоштовно відповідно до правил затримки, що має перевізник. З’ясуйте який саме час затримки надає Вам право на заміну квитка при запізненні.

На практиці пасажири на регулярних рейсах завжди мають трішки більше прав, аніж пасажири чартерних перевезень, що виконуються під замовлення туроператора.

Гарних подорожей та бережіть себе!