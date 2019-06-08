Як правильно вибрати туроператора і уникнути проблем у відпустці: українцям дали поради

Своєчасна підготовка до відпустки допоможе уникнути тривалих очікувань в аеропортах та інших НП, які трапляються з вини операторів.

Про те, на що звертати увагу при виборі туру і до яких пропозицій варто ставитися з підозрою, в ефірі ObozTV розповів провідний експерт у сфері туризму Олександр Новіковський.

"Готуватися треба заздалегідь, а не сьогодні на завтра. Якщо ви почнете хоча б за тиждень, то зможете отримати за цей час масу інформації: про оператора, агента, країну тощо", – пояснив Новіковський.

Він притьмом не рекомендував обирати тур "за картинкою" чи за принципом "давайте, що дешевше".

"Коли ви бачите привабливі пропозиції в тих же Телеграм-каналах, потрібно перевірити: наскільки ця інформація відповідає дійсності? Хто ці квитки продає?" – підкреслив експерт.

Дешеві квитки, навів він приклад, цілком обґрунтовано з'являються у авіакомпаній-лоукостерів – зараз в Україні цей напрямок активно розвивається. Також можна розглянути пропозицію, якщо це програма last minute, тобто з сьогодні до завтра.

"А ось якщо програма у оператора постійно, 365 днів на рік, то я би замислився: чи варто купувати такі квитки. Що завгодно може трапитися з таким оператором", – додав Новіковський.

Експерт зауважив, що на сьогодні в Україні захист прав туристів організовано на досить низькому рівні. Більшість туроператорів вписують у свої контракти безліч пунктів, за якими не можна отримати відшкодування.

Підказки про те, з яким оператором буде більше проблем, а з яким – менше, часто можна отримати від туристичних агентів, які продають путівки.

При цьому Новіковський уточнив, що зараз існують різні програми страхування від невиїзду та неотримання послуг – проте вони, як правило, недешеві. Намагаючись заощадити, туристи часто нехтують подібними страховими полісами.

Якщо ж людина потрапила в складну ситуацію вже після прильоту, в іншій країні, то алгоритм дій має бути таким:

"Перший спосіб – знайти представника приймаючої компанії. Якщо не знайшли, треба звернутися до іншого органу – до поліції або консульського відділення України в цій країні. Там можна отримати підтримку", – розповів Новіковський.

Theerawat Payakyut / iStock

Раніше OBOZREVATEL писав про те, куди звертатися у разі скасування або затримки рейсу – Державна авіаційна служба України надала контактні дані авіакомпаній, за якими можна отримати інформацію від перевізників.

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