Як не втратити гроші за тур в закриту через COVID-19 країну: озвучено пораду

Якщо турист придбав тур до країни, куди заборонений в’їзд громадянам України, туроператор повинен запропонувати йому іншу подорож чи повернути кошти.

Зберегти кошти допоможе і страхування від невильоту. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів експерт з питань туризму Олександр Новіковський.

"Для того, щоб убезпечити себе, бажано придбати страховку від невильоту. Такий страховий поліс може коштувати 2-5% від вартості туру, і він буде гарантувати повернення до 90% коштів від проплаченої суми", – уточнив експерт.

"Якщо турист не може скористатися туром через те, що країна призначення закрита, туроператор мав би розуміти, що він пропонує заздалегідь невиконану програму і має запропонувати цьому туристу або подорож в іншу країну, яка відкрита, або повернути кошти", – наголосив Новіковський.

Разом з тим, зважаючи на непередбачувану ситуацію з пандемією коронавірусу, експерт порадив не планувати відпочинок на кілька місяців вперед, зокрема, на Новий рік.

"На довгострокові програми розраховувати не варто, тому що ситуація може мінятися. Будь-якої миті будь-яка країна може перейти до червоної зони і закрити кордони. На найближчий термін за масовими напрямками їхати безпечно, якщо планувати на більш довгий період, то тільки зі страховим полісом з ризиками від невиїзду", – порадив він.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив список 52 країн, куди на сьогоднішній день можуть подорожувати українці.