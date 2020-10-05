Як не втратити гроші за тур в закриту через COVID-19 країну: озвучено пораду
Туристу, що подорожує в іншу країну, варто придбати страховий поліс від невиїзду
Планувати відпочинок за кордоном на Новий рік поки що зарано
Якщо турист придбав тур до країни, куди заборонений в’їзд громадянам України, туроператор повинен запропонувати йому іншу подорож чи повернути кошти.
Зберегти кошти допоможе і страхування від невильоту. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів експерт з питань туризму Олександр Новіковський.
"Для того, щоб убезпечити себе, бажано придбати страховку від невильоту. Такий страховий поліс може коштувати 2-5% від вартості туру, і він буде гарантувати повернення до 90% коштів від проплаченої суми", – уточнив експерт.
"Якщо турист не може скористатися туром через те, що країна призначення закрита, туроператор мав би розуміти, що він пропонує заздалегідь невиконану програму і має запропонувати цьому туристу або подорож в іншу країну, яка відкрита, або повернути кошти", – наголосив Новіковський.
Разом з тим, зважаючи на непередбачувану ситуацію з пандемією коронавірусу, експерт порадив не планувати відпочинок на кілька місяців вперед, зокрема, на Новий рік.
"На довгострокові програми розраховувати не варто, тому що ситуація може мінятися. Будь-якої миті будь-яка країна може перейти до червоної зони і закрити кордони. На найближчий термін за масовими напрямками їхати безпечно, якщо планувати на більш довгий період, то тільки зі страховим полісом з ризиками від невиїзду", – порадив він.
Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив список 52 країн, куди на сьогоднішній день можуть подорожувати українці.