Як правильно подорожувати під час карантину: МЗС дало інструкцію українцям

Через ситуацію, що склалася з нашими туристами в Греції, Міністерство закордонних справ України звернулося до українців із рекомендаціями з підготовки до міжнародних подорожей.

Їх опублікували на сайті МЗС. Перш ніж збиратися за кордон, потрібно переконатися, що поїздка взагалі можлива.

Для цього дипломати радять зробити такі дії:

зв'язатися з авіаперевізником або туристичним агентством, яке планує поїздку, і перевірити статус бронювання, з огляду на епідемічну ситуацію в обраній для подорожі країні;

зв'язатися з представниками держави й дипломатичною установою України в країні, куди заплановано поїздку;

вивчити умови страхового полісу. Переконатися, що він покриває втрати, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації, зокрема й інфікування коронавірусом;

подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні більш від запланованих термінів і т.д.). Взяти з собою різні платіжні засоби – платіжні картки, готівку тощо;

взяти з собою необхідні медичні препарати "з запасом" – на випадок вимушеної затримки за кордоном;

перевірити стан власного здоров'я перед поїздкою. Особливо це стосується осіб старшого віку й тих, хто має хронічні захворювання, наприклад, бронхіальну астму, діабет, серцево-судинні захворювання тощо.

Крім того, в міністерстві рекомендують ретельно перевірити інформацію про можливості в'їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної карти МЗС. Вона дозволяє в зручному форматі отримати найбільш важливу інформацію з будь-якої країни світу.

МЗС України також порекомендувало Мінінфраструктури та Державній авіаційній службі України провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України.

"Наша мета – унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, які не дозволяють в'їзд українським туристам, і/або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення (посвідки на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в'їзду тощо)", – сказано в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що зміни в порядку в'їзду до іноземних держав залежать не в останню чергу від розвитку епідемічної ситуації в Україні. Відповідальність за дотримання правил в'їзду в інші країни несуть безпосередньо самі мандрівники.

"Пам'ятайте! Безвізовий режим із Європейським Союзом передбачає не тільки права на вільне пересування українців у ЄС, але й зобов'язання, зокрема повагу й дотримання законів і правил країн ЄС", – відзначили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 українців прилетіли до Афін, незважаючи на заборону в'їзду в ЄС громадян третіх країн. Пасажирів в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту. Вони поскаржилися на погані умови утримання й антисанітарію.

Пізніше МЗС України повідомило, що українські туристи, яких не пустили до Греції, повернуться додому за рахунок авіакомпаній RyanAir і WizzAir.