Як не підхопити COVID-19 на курорті: лікарка назвала важливий нюанс

Як не підхопити COVID-19 на курорті: епідеміологиня назвала важливий нюанс.

Під час планування літнього відпочинку в умовах пандемії коронавірусу, щоб зменшити ризики зараження, слід враховувати кілька вкрай важливих речей.

Зокрема, варто обирати такі способи потрапляння на курорти, що забезпечать найменше коло контактних осіб. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

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"Дуже важливий шлях, як людина потрапляє на відпочинок. Якщо вона їде в набитому автобусі або потягом, в якому, на жаль, зараз продають 100% квитків – це одна ситуація, там є великий ризик. Якщо людина їде власним автомобілем, де є тільки вона і члени її сім’ї, звичайно, тут ризик значно менший", – пояснила вона.

За її словами, так само важливі і умови проживання на відпочинку. Якщо йдеться про окреме приміщення з окремим входом, ризик заразитися мінімальний. Якщо це готель, де проживає багато туристів, ризик значно зростає.

Лікарка зауважила, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу неоднорідна навіть в межах однієї країни. "Людина має для себе визначити ризик. Навіть якщо вона їде в Туреччину – туди, де ситуація більш-менш спокійна, навіть там є ризик інфікуватися", – попередила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня в Запоріжжі зафіксували новий випадок інфікування коронавірусом. COVID-19 виявили у пасажира, який прилетів з Туреччини.