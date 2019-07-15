Wizz Air почав масово скасовувати рейси з Києва: що сталося

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування частини рейсів по 17 напрямам з Києва через затримку з поставкою літаків.

У заяві лоу-коста зазначено, в зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з Києва до країн Європи. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Wizz Air uvidpustku.com

З 3 по 20 серпня лоукост зменшить частотність польотів по 17-ти маршрутах з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген.

Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 в тиждень.

З пасажирами, які купили квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, проінформувати про зміни і запропонувати кілька опцій.

Wizz Air /blog.apltravel.ua

Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміну маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

Список напрямків з Києва, частина рейсів за якими буде скасовано:

Варшава (понеділок, п'ятниця)

Будапешт (понеділок, п'ятниця)

Меммінген (понеділок, п'ятниця)

Кельн (понеділок, п'ятниця)

Біллунн (вівторок)

Берлін (середа, субота)

Бремен (вівторок)

Франкфурт (середа, субота)

Гамбург (середа)

Дортмунд (четвер)

Рига (четвер)

Ганновер (четвер)

Ларнака (субота)

Краків (неділя)

Відень (вівторок, четвер)

Братислава (неділя)

Копенгаген (неділя)

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