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/ Travel

Wizz Air почав масово скасовувати рейси з Києва: що сталося

10.9т Читати матеріал російською

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування частини рейсів по 17 напрямам з Києва через затримку з поставкою літаків.

У заяві лоу-коста зазначено, в зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з Києва до країн Європи. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Wizz Air

Wizz Air

uvidpustku.com

З 3 по 20 серпня лоукост зменшить частотність польотів по 17-ти маршрутах з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген.

Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 в тиждень.

З пасажирами, які купили квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, проінформувати про зміни і запропонувати кілька опцій.

Wizz Air

Wizz Air

/blog.apltravel.ua

Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміну маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

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Список напрямків з Києва, частина рейсів за якими буде скасовано:

  • Варшава (понеділок, п'ятниця)

  • Будапешт (понеділок, п'ятниця)

  • Меммінген (понеділок, п'ятниця)

  • Кельн (понеділок, п'ятниця)

  • Біллунн (вівторок)

  • Берлін (середа, субота)

  • Бремен (вівторок)

  • Франкфурт (середа, субота)

  • Гамбург (середа)

  • Дортмунд (четвер)

  • Рига (четвер)

  • Ганновер (четвер)

  • Ларнака (субота)

  • Краків (неділя)

  • Відень (вівторок, четвер)

  • Братислава (неділя)

  • Копенгаген (неділя)

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