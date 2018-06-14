"Все захопили к*цапи": блогер розповіла, як з'їздила в Європу

Весь ринок екскурсій в Італії захопили вихідці з Росії.

"Повернулася з Італійщіни У мене для вас порада. Якщо вам десь, хтось і колись буде пропонувати груповий тур - біжіть. Це як добровільно вступити в колгосп. Весь екскурсійний ринок там захопили кацапи. Екскурсоводи пропити російське бидло, яке порівнює Італію з Санкт-Петербургом ", - поділилася враженнями блогер Олена Гарна в Twitter.

За її словами, довго вони в такій обстановці не витримали і відкололися від групи.

"Хитнувся карти, купили добові квитки і гуляли де хотіли і як хотіли. Скрізь мафія, яка торгує квитками до музеїв без черги (дешевше екскурсоводів). Сподобалася Флоренція і не туристична Венеція, трохи Рим, але дуже брудний", - розповіла Гарна.

Розповідь блогера викликав жвавий відгук в мережі.

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