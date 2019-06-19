Влаштували смітник: з'явилися відразливі фото з популярного курорту України

Ландшафтний заказник Федотівська коса, який розташований поблизу популярного українського курорту Кирилівка, закрили для в'їзду автотранспорту.

Про це повідомив у Facebook директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик. Причиною стали гори сміття, залишені відпочивальниками. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Всі пам'ятають, скільки сил і праці було витрачено на організацію і проведення Azovgreenfest у Кирилівці, під час якого волонтери, працівники Приазовського національного природного парку, жителі Кирилівської громади в неділю збирали бруд і сміття на території ландшафтного заказника Федотівська коса. Було вивезено близько 10 тонн сміття", – написав він.

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Facebook Дмитра Воловика

Facebook Дмитра Воловика

За словами Воловика, всі зусилля звели нанівець відпочивальники, які проігнорували попередження.

"Керуючись нормами чинного законодавства і здорового глузду, мною ухвалено рішення про закриття ланшафтного заказника Федотівська коса для її відвідування автотранспортом. Спробуємо виховувати повагу до навколишнього середовища через суворі адміністративні штрафи", – підсумував він.

Facebook Дмитра Воловика

Facebook Дмитра Воловика

Відзначимо, мова йде про популярну ділянку курорту за Кирилівкою і населеним пунктом Степок. Крім того, це єдина дорога на острів Бірючий.

Facebook Дмитра Воловика

Facebook Дмитра Воловика

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пляжі селища Піщаний (передмістя Маріуполя, Донецька область) виявили радіоактивний пісок.

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