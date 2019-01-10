Виявився живий: для пошуку туриста на Закарпатті підняли вертоліт

Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила вертоліт для пошуку туриста, який зник в районі гори Гемба у Міжгірському районі Закарпаття.

Киянин Ігор Грищенко вийшов на зв'язок 9 січня і повідомив, що перебуває біля річки. Як зазначається на сторінці Управління ДСНС у Закарпатській області у Facebook, рятувальники здійснюють обліт території.

"Для пошуку туриста-киянина залучено вертоліт МІ-8. Зараз рятувальники здійснюють обліт території для обстеження і встановлення місця його перебування", — йдеться у повідомленні.

ДСНС, Facebook

ДСНС, Facebook

ДСНС, Facebook

ДСНС, Facebook

ДСНС, Facebook

Рятувальники знайшли на карті ймовірне місце, де опинився киянин — це річка Оса у Свалявському районі. Від курорту Пилипець, де він сів із товаришем на підйомник, це місце розташоване далеко.

Якщо місцеперебування вказано точно, то Грищенко буквально перейшов на інший бік гори.

Загалом у пошуку від ДСНС беруть участь 39 рятувальників і 7 одиниць техніки. Також допомагають професіоналам волонтери, лісники і поліція.

Ігор Грищенко — досвідчений гірськолижник. В українській столиці він працював професійним тренером. Більше того, киянин є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту.

Ігор Грищенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня у горах заблукали дві групи туристів. До першої входили троє людей, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися, він загинув.

Друга група з двох чоловіків заблукала в районі гори Гемба. Один турист знайшовся, другого, Ігоря Грищенка, рятувальники шукали весь цей час.