Вивозили їжу сумками: в Туреччині розкрили ганебну правду про туристів із Росії

Російські туристи осоромилися в одному з готелів Туреччини, спробувавши потайки вивезти валізу з їжею.

Про інцидент пише Haberturk (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що конфуз трапився в місті Манавгат. Коли постояльці виїжджали з готелю, їх попросили показати вміст валіз. У багажі персонал виявив страви, які в готелі подавали на сніданок, а також фрукти і напої, розфасовані по пакетах.

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Їжу у росіян вилучили і вони покинули готель. За словами персоналу, у них заборонено забирати страви в номери. Ці правила прописані в документах, які постояльці заповнюють при заїзді.

"Ми працюємо за системою "все включено". Наші гості можуть їсти і пити стільки, скільки захочуть. Але навіщо ж вивозити продукти сумками?" – здивувався співробітник готелю.

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині Haberturk

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині Haberturk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристи з Росії, які розважалися в Туреччині, привели в жах відпочивальників із Європи.

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