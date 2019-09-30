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1 жовтня • оновлено в 05:44
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/ Travel

Вивозили їжу сумками: в Туреччині розкрили ганебну правду про туристів із Росії

17.1т Читати матеріал російською

Російські туристи осоромилися в одному з готелів Туреччини, спробувавши потайки вивезти валізу з їжею.

Про інцидент пише Haberturk (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що конфуз трапився в місті Манавгат. Коли постояльці виїжджали з готелю, їх попросили показати вміст валіз. У багажі персонал виявив страви, які в готелі подавали на сніданок, а також фрукти і напої, розфасовані по пакетах.

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Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Їжу у росіян вилучили і вони покинули готель. За словами персоналу, у них заборонено забирати страви в номери. Ці правила прописані в документах, які постояльці заповнюють при заїзді.

"Ми працюємо за системою "все включено". Наші гості можуть їсти і пити стільки, скільки захочуть. Але навіщо ж вивозити продукти сумками?" – здивувався співробітник готелю.

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Haberturk

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Туристи з Росії намагалися вивезти валізу їжі в Туреччині

Haberturk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристи з Росії, які розважалися в Туреччині, привели в жах відпочивальників із Європи.

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Місце
Туреччина
Тег
Новини Росії
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Хорош врать, свидомые! Никто никогда чемоданы гостей не проверяет в Турции, может только сезонных уборщиков и уборщиц. Сфотографировали чемоданы своих заробитчан, а сочиняете про россиян ... Лепите ещё ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
" Российские туристы опозорились в одном из отелей Турции, попытавшись тайком вывезти чемодан с едой". И в чём тут позор?! Голодные люди взяли покушать на дорогу. Они же не мебель или столовые приборы вывезли, хотя и могли бы. Спасибо бы за это сказали вместо критики.
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