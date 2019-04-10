"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами

В аеропорту "Бориспіль" застрягли українські туристи, що прямують у Хургаду (Єгипет, туроператор Join UP!). Люди викликали поліцію, проте копи, які прибули, сказали, що нічим допомогти не можуть.

Зокрема, виліт повинен був відбутися ще близько 2:00 у ніч на 10 квітня. Однак, станом на 5:30, пасажири рейсу PQ 7001 залишаються у терміналі F, передає кореспондент.

Їм пояснили, що здійснювалася заміна деталі в двигуні. Однак, людям від цього легше не стало: вони голодні (поруч тільки один кіоск).

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"Вода тут залишилася тільки по 50 грн. Ми вже добу не спали і, хто знає, скільки ще це триватиме", – розповіла одна з пасажирок.

Стільців для того, щоб присісти також немає. Багато туристів подорожують з дітьми, і це ускладнює ситуацію.

Також надходять скарги на хамську поведінку співробітників аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Україні туроператор JoinUp потрапив у черговий скандал через відмову повертати гроші військовим за заброньовані тури.

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