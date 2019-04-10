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/Travel

"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами

4.5тЧитати матеріал російською

В аеропорту "Бориспіль" застрягли українські туристи, що прямують у Хургаду (Єгипет, туроператор Join UP!). Люди викликали поліцію, проте копи, які прибули, сказали, що нічим допомогти не можуть.

Зокрема, виліт повинен був відбутися ще близько 2:00 у ніч на 10 квітня. Однак, станом на 5:30, пасажири рейсу PQ 7001 залишаються у терміналі F, передає кореспондент.

Їм пояснили, що здійснювалася заміна деталі в двигуні. Однак, людям від цього легше не стало: вони голодні (поруч тільки один кіоск).

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В Україні туроператор потрапив у скандал через російські правила

"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами

"Вода тут залишилася тільки по 50 грн. Ми вже добу не спали і, хто знає, скільки ще це триватиме", – розповіла одна з пасажирок.

Стільців для того, щоб присісти також немає. Багато туристів подорожують з дітьми, і це ускладнює ситуацію.

"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами
"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами
"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами
"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами

Також надходять скарги на хамську поведінку співробітників аеропорту.

"Викликайте поліцію!" У "Борисполі" розгорівся гучний скандал із туристами

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Україні туроператор JoinUp потрапив у черговий скандал через відмову повертати гроші військовим за заброньовані тури.

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Місце
УкраїнаБориспіль
Теги
аеропорт БориспільJoin Up
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ttt ta
ttt ta
Жалобы нужно было писать державною мовою
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А причем тут полиция, дебилы хохложопые? Вы бы еще пожарных вызвали, чтоб они вам воды привезли попить.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Колорад Ваня, Вообще-то в таких случаях нужно писать в спортлото...
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