Після пандемії COVID-19 українці навряд чи зможуть подорожувати країнами Європи без "імунних паспортів". Більш доступними залишаться курорти Туреччини і Єгипту.

Як сказано в матеріалі ТСН, вже зараз в Європі міркують над введенням так званих паспортів здоров'я, які будуть підтверджувати відсутність інфекції у туристів. Але як саме вони будуть виглядати – поки невідомо.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, туристичний закордон залежить від двох чинників: відновлення Україною міжнародного авіасполучення і готовності інших країн приймати українців. Однак про конкретні дати говорити поки що ніхто не готовий.

Західна Європа, як очікується, влітку буде готова відкритися лише для "своїх", з Євросоюзу. Хорватія і Чорногорія також для українців залишаються під питанням.

Однак в Туреччині, яка нарівні з Єгиптом є найпопулярнішими напрямками у українців, готові приймати не більше 60% гостей від загального можливої кількості.

"Заплановані спеціальні приміщення, в яких будуть розміщуватися люди, якщо раптом у них виникла температура під час відпочинку або є ще якісь симптоми. Відстань між столиками і шезлонгами на пляжі і в ресторані має бути не менше півтора метра. Кожен готельний номер буде стояти 12 годин після кожного туриста і буде дезинфікуватися", – розповів фахівець.

Очікується, що all inclusive збережуть, однак посуд, ймовірно, буде вже одноразовим. Самостійно набирати їжу теж буде заборонено, це доручать персоналу готелю. Вечірні розважальні програми і концерти теж планують залишити, проте з обмеженою кількістю людей, яких хочуть розводити по різних зонах готелю і розважати окремо.

Також планує зустрічати туристів Греція і Грузія, це повинно статися з середини червня. Кіпр буде готовий до гостей ближче до липня, але теж з "паспортом здоров'я".

Ілюстрація odisej2012.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що закриті кордони більшості країн світу через коронавірус стимулюють українців провести літню відпустку в Україні.

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