Відпочинок в Україні та Єгипті: експерт порівняв ціни

На сьогоднішній день відпочинок в Єгипті практично зрівнявся за ціною з курортами України.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт з питань туризму Олександр Новіковський. За його словами, 7 ночей в єгипетському готелі коштуватиме від 7-8 тисяч гривень на особу, а доба на українському курорті – близько 1-1,5 тисяч гривень за особу.

"Але якщо родина велика, то відпочивати в Україні поки що дешевше", – зауважив він.

Як пояснив експерт, причина цього феномену полягає в тому, що кількість туристичних об’єктів в Україні обмежена. Під час сезону попит на готелі і курорти всередині країні суттєво зріс, і це, в свою чергу, призвело до зростання цін.

На думку Новіковського, зростання цін на туристичні послуги всередині країни не призведе до підвищення їхньої якості. Він спрогнозував, що таке підвищення може відбутися лише за умови збільшення кількості об’єктів розміщення у 2-5 разів. В такому разі на підвищення якості послуг власників штовхатиме конкуренція.

Експерт також поділився порадою для українців, що планують літній відпочинок. "Перш за все, треба подорожувати безпечно", – підкреслив він. Зокрема, фахівець наголосив на необхідності страхування від COVID-19.

Він порекомендував обирати відпочинок "по кишені", а також відкривати нові місця. "Якщо ви були на морі, але не були в горах – обирайте гори, якщо були в горах і не були на морі – обирайте море", – сказав він.

Нагадаємо, за інформацією Obozrevatel TV, зняти житло неподалік моря на Херсонщині і в Запорізькій областях в середньому коштує 800 гривень за ніч, в Затоці Одеської області – аналогічна цифра. В Кароліно-Бугазі – 900-1000 гривень. В Коблево на Миколаївщині – близько 1000 гривень, у Маріуполі – близько 500 гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму готелі різко підняли ціни. У багатьох націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини.