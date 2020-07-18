Відпочинок в Туреччині для українців може "накритися" через Росію: озвучена причина

Курорти Туреччини в зв'язку з епідемією коронавірусу можуть знову потрапити в "червону зону" для українців через те, що на курорт очікується великий наплив туристів з Росії.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" співзасновниця українського національного туроператора Олена Бойко. За її словами, з Росії, де спостерігається не позитивна епідеміологічна ситуація через поширення COVID-19, люди почнуть масово летіти на турецькі курорти вже з 1 серпня.

"Туреччина увійде в середині серпня у "червону зону". Це моя особиста думка, тому що з 1 серпня на турецькі курорти дозволено в'їзд російським громадянам, а там епідемічна ситуація одна з найгірших у світі", – сказала вона.

Вона нагадала, що Албанію та Чорногорію вже внесли в "зелену зону".

"З хорошого – Албанію винесли з "червоної зони" і внесли в "зелену". Людям, які прибувають назад, не треба робити тести після повернення. Споконвічно улюблена Чорногорія теж не потребує тестів при в'їзді туди. Сподіваємося, що щось відкриється ще", – зазначила Бойко.

Як писав OBOZREVATEL: