Відпочинок в Туреччині для українців може "накритися" через Росію: озвучена причина
Відпочинок в Туреччині для українців може "накритися" через Росію.
Курорти Туреччини в зв'язку з епідемією коронавірусу можуть знову потрапити в "червону зону" для українців через те, що на курорт очікується великий наплив туристів з Росії.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" співзасновниця українського національного туроператора Олена Бойко. За її словами, з Росії, де спостерігається не позитивна епідеміологічна ситуація через поширення COVID-19, люди почнуть масово летіти на турецькі курорти вже з 1 серпня.
"Туреччина увійде в середині серпня у "червону зону". Це моя особиста думка, тому що з 1 серпня на турецькі курорти дозволено в'їзд російським громадянам, а там епідемічна ситуація одна з найгірших у світі", – сказала вона.
Вона нагадала, що Албанію та Чорногорію вже внесли в "зелену зону".
"З хорошого – Албанію винесли з "червоної зони" і внесли в "зелену". Людям, які прибувають назад, не треба робити тести після повернення. Споконвічно улюблена Чорногорія теж не потребує тестів при в'їзді туди. Сподіваємося, що щось відкриється ще", – зазначила Бойко.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій докладно розповів про те, як українці, які повернулися в країну після відпустки за кордоном, можуть здати ПЛР-тест в аеропорту.
Українці не зважаючи на карантин можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія.