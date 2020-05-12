Відпочинок в Єгипті в 2020 році: з'ясувалося, як будуть працювати готелі

Під час туристичного сезону 2020 року в Єгипті можуть працювати окремі готельні комплекси, в той час як їхня більша частина не буде функціонувати.

"Єгипет може бути під загрозою", – сказав в коментарі OBOZREVATEL провідний експерт в галузі туризму Олександр Новиковський.

"Єгипет не зможе запуститися на одній тільки Україні та інших пострадянських країнах. Йому потрібен турист з Італії, з Британії, зі Скандинавії, оскільки там досить великий обсяг туристів, і вони покривали інфраструктурні витрати. А ми вже її доповнювали", – пояснив він.

За оцінками експерта, оскільки з великою часткою ймовірності туристи з Великобританії та Італії не поїдуть в цьому сезоні в Єгипет, туристичний бізнес в країні може опинитися під загрозою.

Готель в Єгипті, ілюстрація

"Можливо, якісь окремі готельні комплекси будуть працювати точково. Ми спостерігали кілька років тому, коли у них була криза, війна, коли 1-2 готелі працювали, а 25 готелів поруч були закриті. У Єгипті може бути схожа перспектива", – заявив Новиковський.

Як писав OBOZREVATEL, з 15 травня відкриються готелі популярних єгипетських курортів в Хургаді і Шарм-ель-Шейху, але з певними обмеженнями. На першому етапі в готелі будуть допускати тільки громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19.

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