Головна Новини
12 травня • оновлено в 18:41
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Відпочинок в Єгипті в 2020 році: з'ясувалося, як будуть працювати готелі

759
Читати матеріал російською

Під час туристичного сезону 2020 року в Єгипті можуть працювати окремі готельні комплекси, в той час як їхня більша частина не буде функціонувати.

"Єгипет може бути під загрозою", – сказав в коментарі OBOZREVATEL провідний експерт в галузі туризму Олександр Новиковський.

"Єгипет не зможе запуститися на одній тільки Україні та інших пострадянських країнах. Йому потрібен турист з Італії, з Британії, зі Скандинавії, оскільки там досить великий обсяг туристів, і вони покривали інфраструктурні витрати. А ми вже її доповнювали", – пояснив він.

За оцінками експерта, оскільки з великою часткою ймовірності туристи з Великобританії та Італії не поїдуть в цьому сезоні в Єгипет, туристичний бізнес в країні може опинитися під загрозою.

Готель в Єгипті, ілюстрація

Готель в Єгипті, ілюстрація

"Можливо, якісь окремі готельні комплекси будуть працювати точково. Ми спостерігали кілька років тому, коли у них була криза, війна, коли 1-2 готелі працювали, а 25 готелів поруч були закриті. У Єгипті може бути схожа перспектива", – заявив Новиковський.

Як писав OBOZREVATEL, з 15 травня відкриються готелі популярних єгипетських курортів в Хургаді і Шарм-ель-Шейху, але з певними обмеженнями. На першому етапі в готелі будуть допускати тільки громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Літній відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Літній відпочинок Коронавірус Ексклюзив
Особа
Олександр Новіковський
Місце
Єгипет
Тег
відпочінок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • Італія прискорила вихід із карантину, а Іспанія ввела обов'язкову самоізоляцію для туристів.

  • Вчені виявили причину високої смертності від COVID-19 – знайшовся зв'язок із раком і діабетом.

  • Названа категорія пацієнтів, які мають найпотужнішим імунітетом до коронавірусу.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги